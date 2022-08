Technische Werke Naumburg warnen vor dubiosen Anrufern aus Berlin

Naumburg - Die Technischen Werke Naumburg (TWN) warnen vor unseriösen Telefonanrufen. „Verstärkt berichten derzeit Kunden, dass sie von angeblichen Mitarbeitern der TWN angerufen werden. Die Anrufer mit einer Berliner Vorwahl geben sich als örtliche Energieanbieter aus“, so Sabine Zimmer, TWN-Mitarbeiterin im Bereich Kundenservice.

Die Anrufer behaupten, im Auftrag des hiesigen Unternehmens zu handeln. Durch angeblich steigende Strompreise und Umlagen soll der Stromtarif umgestellt werden. Dafür würden Stromzählernummer und Kontonummer benötigt. „Darauf sollte man sich nicht einlassen. Es gibt weder eine Kooperation, noch hat die TWN die Telefonanrufe in Auftrag gegeben“, teilt Sabine Zimmer mit. „Wir rufen nicht spontan an, sondern meist nur, wenn es etwas Dringendes zu klären gibt.“ In der Regel nutze die TWN den Postweg und schreibe die Kunden an.

Bei unerwünschter Telefonwerbung haben Kunden das Recht, sich bei der Bundesnetzagentur zu beschweren, weist das Naumburger Unternehmen weiter hin. Eine kurze Online-Recherche ergab, dass vor der Nummer bereits häufig gewarnt wird und die Anrufe in letzter Zeit vermehrt auftreten. Die Anrufer geben sich dabei als „Die Tarifexperten“ aus. (cm)