Kirche in Taugwitz Taugt der Witz, taugt die Story - Weshalb ein Märchenstück am Silvestertag besonders ist

Am letzten Tag des Jahres gibt es in der Kirche Taugwitz eine besondere Märchenaufführung. Bei kostenfreiem Eintritt wird um Spenden für die Sanierung des Gotteshauses geworben. Wer da so alles mitspielt.