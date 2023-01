Tageblatt/MZ verlost Freikarten für Gipfeltreffen zwischen dem HCB und Köthen

Naumburg - Die Ansetzer der Mitteldeutschen Oberliga der Handballmänner haben im vergangenen Sommer, als sie die Saison 2022/23 planten, ganze Arbeit geleistet. Klar, Drittliga-Absteiger HC Burgenland und das langjährige Spitzenteam HG 85 Köthen gehörten damals zum engsten Favoritenkreis. Doch dass am letzten Spieltag der Hinrunde - am kommenden Sonnabend, 21. Januar - der Tabellenführer auf den ärgsten Verfolger treffen wird und dass beide Teams zu diesem Zeitpunkt nur ein Zähler trennt, jeder also noch Halbzeitmeister werden kann, war sicher nicht zu erahnen.

Doch die unbewusst zu „Krimi-Autoren“ avancierten Verantwortlichen des Mitteldeutschen Handballverbandes haben es tatsächlich geschafft, den Titelkampf mit ihrer Ansetzung zum Finale der ersten Halbserie noch einmal zusätzlich zu befeuern. Nachdem die Burgenländer am vergangenen Samstag beim von ihrer früheren, langjährigen Trainerin Ines Seidler betreuten Tabellendritten USV Halle einen am Ende souveränen 27:21-Erfolg gefeiert haben (wir berichteten), ist der Kampf um die Meisterschaft - zumindest aktuell - zu einem Zweikampf geworden: zwischen dem HCB-Team, das mit 25:3 Punkten weiter an der Spitze thront, und den direkt dahinter lauernden Köthenern (24:4). Die HG-Männer aus der Bachstadt gewannen zuletzt gegen den Tabellenzehnten Hermsdorf in eigener Halle klar mit 37:27.

Nun also steigt am kommenden Samstag ab 20 Uhr im „Euroville“ in Naumburg das direkte Duell der zurzeit besten Teams der Liga. Wer die vom Litauer Svajunas Kairis trainierten Burgenländer auf dem Weg zum angestrebten Titelgewinn und zur Rückkehr in die 3. Liga begleiten und in der Partie gegen Köthen den Rücken stärken will, hat dazu eine weitere tolle Chance. Tageblatt/MZ verlost dank der Unterstützung des HCB zehn Freikarten für dieses Landesderby. Informationen zum Datenschutz findet man unter https://www.mz.de/general/datenschutz-freikarten-hcb-3500867 im Internet. Wer sich für die kostenlosen Tickets interessiert, muss unserer Zeitung bis kommenden Freitag, 12 Uhr, lediglich eine E-Mail schreiben.

Freikarten-Verlosung per E-Mail mit Name, Alter, Adresse und Telefonnummer bis Freitag, 20. Januar 2023, 12 Uhr, an [email protected] (mehr Infos im Impressum der Tageblatt/MZ-Printausgabe vom 18. Januar auf Seite 14).