Tafel ruft auf zu Adventsaktion

Naumburg - Der Verein „Tafel Naumburg - Hilfe für Menschen in Not“ hat seine traditionelle Weihnachtshilfsaktion gestartet. Gemeinsam mit Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung ruft er unter dem Motto „Naumburger helfen Naumburgern“ auf, bis zum 20. Dezember Weihnachtspäckchen für bedürftige Menschen zu packen. Sie sollen dann am 24. Dezember an Menschen übergeben werden, denen es nicht so gut geht.

„Wir wenden uns an Familien, Einzelpersonen, Vereine oder Schulklassen, die bedürftigen Menschen in der Weihnachtszeit eine kleine Freude bereiten möchten“, heißt es in dem von Matthias Gröbner unterzeichneten Aufruf weiter. „In erster Linie sind Pakete gefragt, die zum Beispiel unter anderem unverderbliche Lebensmittel, Trockenprodukte, Dauerbackwaren, Kaffee, Tee, Schokolade oder auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Hygiene- und Kosmetikartikel enthalten“, so der Vereinsvorsitzende weiter. Für Kinder seien Naschereien, Spielzeug oder Bücher willkommen. Auf den Päckchen sollte vermerkt sein, ob sie für eine Frau, einen Mann, ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt sind. Bei Kindern wird außerdem um die ungefähre Angabe des Alters gebeten.

Bis zum 20. Dezember ist es möglich, die Geschenkpäckchen im Büro des Tafel-Vereins in Naumburg, Wenzelsstraße 11 bis 13, im Tafel-Laden oder der Tafel-Stube abzugeben.

Unterstützt wird die Aktion „Naumburger helfen Naumburgern“ des Tafel-Vereins auch vom Landesverband Sachsen-Anhalt der Deutschen Gewerkschaft der Polizei. Dessen Vorsitzender Olaf Sendel hat sich ebenfalls mit einem landesweiten Aufruf an die Mitglieder dieser Interessenvertretung gewandt. Sie können ihre Geschenkpäckchen in der Landesgeschäftsstelle in Magdeburg abgeben. Von Gewerkschaftsmitgliedern werden sie dann rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest nach Naumburg gebracht und an den Tafel-Verein übergeben, kündigt Olaf Sendel an.

Weitere Informationen und Kontakt zum Tafel-Verein: Tafel-naumburg@t.online.de