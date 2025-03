Naumburg/Schönburg. - Keine Straße in der Region ist in der jüngeren Vergangenheit und bis heute durch tragische Schicksale, die sich hier ereigneten, so gebrandmarkt und hat sich so sehr in das Gedächtnis vieler eingegraben wie jene zwischen Naumburg und Schönburg. Die L204 war in der Nacht zum 1. Juli letzten Jahres zur Todesfalle für drei junge Menschen geworden, als der Pkw, in dem sie saßen, aus Richtung Naumburg kommend in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abkam und etwa zehn Meter tiefer gegen einen Baum geschleudert wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.