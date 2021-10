Straßen blockiert, Bad Kösen drei Stunden ohne Strom

Naumburg/Bad Kösen - Der Sturm hat die Region voll erwischt. Schon in der Nacht zum Donnerstag bis in die Nachmittagstunden waren Feuerwehren und private Helfer im Einsatz, um vor allem Straßen und Wege von umgestürzten Bäumen und Ästen zu räumen. Die Polizei vermeldete zahlreiche Unfälle. Überall im Kreis kam es zu Behinderungen, auch auf den Bundesstraßen. In Teilen von Bad Kösen fiel ab Mittag lange Zeit der Strom aus, viele Busse der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) blieben im Stau stecken, Schüler konnten lange Zeit nicht transportiert werden.

In Bad Kösen waren am frühen Morgen in der Ebertstraße nach starken Regenfällen drei Keller vollgelaufen, Grund dafür der Ausfall einer Pumpe in der dortigen Straßenbaustelle. Die Kurstadt-Feuerwehr musste helfen, nachfolgend auch wegen umgestürzter Bäume in mehreren Ortsteilen. Gefordert wurde sie vor allem in den frühen Nachmittagsstunden, nachdem in der Naumburger Straße ein Baum auf einen anderen gestürzt war und dessen Krone auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Wegen Sicherungsmaßnahmen musste die Bundesstraße87 für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Blockiert wurde für längere Zeit auch die B250 bei Eckartsberga, ebenso die B176 zwischen Bad Bibra und Saubach, wo ein umgestürzter Baum ein Telefonkabel mitgerissen hatte.

Äste einer Pappel sind in der Naumburger Gehringstraße an Straßenrand geräumt worden. (Foto: Torsten Biel)

Die Polizei vermeldete mehrere Behinderungen und Unfälle. So wurde unter anderem am frühen Nachmittag auf der Landstraße zwischen Burgheßler und Klosterhäseler ein fahrender Pkw von einem umstürzenden Baum beschädigt, der Fahrer des Autos blieb glücklicherweise unverletzt. Glimpflich ging auch ein Unfall auf der B91 bei Weißenfels aus, wo ein Sattelzug von einer Böe erfasst wurde und umkippte.

Welche Gebiete der Stromausfall betraf, ist unklar, Versorger EnviaM war für Anfragen nicht erreichbar, vermeldete lediglich auf seiner Internetseite, dass es insbesondere auch im Burgenlandkreis zu Störungen kam. In Teilen von Bad Kösen dauerte es bis zu drei Stunden, ehe Haushalte wieder am Netz waren.