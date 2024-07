Nach jahrelanger Kritik Straße nach Markröhlitz steht in Startlöchern - Ausbau der L 205 wird vorbereitet

Bagger und Arbeiten kündigen den umfassenden Ausbau der L 205 zwischen dem Abzweig Eulau und Markröhlitz an. Vorbereitung nimmt viel Zeit in Anspruch. Was geplant ist.