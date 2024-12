Finden und entdecken Sie sich und Ihre Familie in unserer großen Online-Fotogalerie? In der Heimat des Naumburger Doms bevölkerten bei der traditionellen Großveranstaltung am ersten Adventswochenende wieder Tausende die bezaubernd geschmückten und beleuchteten Innenhöfe sowie Gassen der Innenstadt.

Naumburg - Es ist alle Jahre wieder ein absoluter Anziehungspunkt und Ereignis mit einer Strahlkraft weit über Naumburg hinaus - die Aktion „Weihnachtliches in den Höfen“, für die sich im Volksmund längst die Bezeichnung „Advent in den Höfen“ eingebürgert hat. Insgesamt 26 Höfe luden am ersten Adventswochenende mit einer großen Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten, Kunst und Handwerk zum Entdecken und Verweilen ein - und Tausende Naumburger und Besucher von außerhalb folgten dem Aufruf. 2024 durften sich die Besucherinnen und Besucher auch über vier neue Höfe freuen: zwei im Othmarsweg („Gemütliche Weihnachten in Töpfers Hof“ und „Weihnachtliche Miniaturen-Ausstellung“) sowie in der Webergasse („Deftig, heiß & Wild“) und am Marienplatz („Lichtzauber der Lebenshilfe“). Auch Weihnachtsmarkt und Eisbahn waren dicht belagert. Tageblatt/MZ zeigt in einer rund 40 Aufnahmen umfassenden Bildergalerie die schönsten und stimmungsvollsten Momente und tollsten Aktionen.

Drohnen-Aufnahme Richtung Naumburger Marktplatz. (Foto: Olaf Döring)

Stimmungsvolle Beleuchtung in den Höfen der Naumburger Innenstadt. (Foto: Olaf Döring)

Weihnachtsmarkt Naumburg mit Stollenanschnitt und Eisbahn (Foto: Torsten Biel)

Weihnachtsmarkt Naumburg mit Stollenanschnitt und Eisbahn (Foto: Torsten Biel)

Weihnachtsmarkt Naumburg mit Stollenanschnitt und Eisbahn (Foto: Torsten Biel)