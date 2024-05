In dieser Woche starten mehrere Freibäder der Region in die diesjährige Saison, wer wann geöffnet hat, gibt es in dieser Übersicht.

Im idyllisch gelegenen Freyburger Freibad kann ab Pfingstsonnabend "angebadet" werden. Die Anlage an den Schweigenbergen startet am 18. Mai in die neue Saison.

Freyburg/Nebra/cm/gjä - Wasserfans aufgepasst: Die Freibäder der Region starten in die Saison. Das Team des Schwimmbads in Nebra und der Förderverein laden am kommenden Sonnabend, 18. Mai, ab 10 Uhr zur Eröffnung ein. Bis 11 Uhr ist freier Eintritt. Die ersten Badegäste können sich auf das beliebte Tauchen um die 10er Freikarten freuen. Auch in Freyburg können am kommenden Pfingstsonnabend die ersten Gäste ab 10 Uhr ins Wasser springen, wochentags ist ab 12 Uhr geöffnet.

Den Anfang macht am heutigen Mittwoch bereits Bad Sulza, die Anlage Am Gradierwerk hat morgen von 10 bis 20 geöffnet, ansonsten täglich von 10 bis 19 Uhr. Am Pfingstsonntag kann auch in Camburg „angebadet“ werden - im größten Freibad in Thüringen. Geöffnet ist dann täglich in der Zeit von 11 bis 19 Uhr.

Wegen einer umfangreichen Sanierung müssen Fans des Erlebnisbades „Balison“ in Bad Bibra noch etwas geduldig sein. Die offizielle Wiedereröffnung ist für den 22. Juni mit dem Start der Sommerferien vorgesehen.

Ebenfalls bereits am morgigen Mittwoch starten das Sommerbad in Zeitz sowie das Theißener Freibad in die neue Saison. Beide sind täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Bereits ab dem 6. Mai begrüßt das Sommerbad in Lützen seine Gäste - und das täglich von 10 bis 19 Uhr.