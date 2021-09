Start mit Tests und Maske in Präsenz

Naumburg - Wenn die über 15.000 Schüler, für die nun die Ferien enden, am morgigen Donnerstag nach dem Unterricht nach Hause kommen, wird neben den üblichen Fragen zu Lehrern und Fächern eine weitere das Interesse der Eltern bestimmen: „Und wie sah es in puncto Corona aus?“

Der Schulstart gilt als Inzidenztreiber der Pandemie. Momentan jedoch sieht die Lage im Burgenlandkreis „gemäßigt“ aus, wie Landrat Götz Ulrich auf einer Pressekonferenz am Dienstag sagte. Das wiederum führt dazu, dass am Donnerstag weitgehend normaler, auch verpflichtender Präsenzunterricht stattfinden wird - inklusive: Maskenpflicht im Schulhaus, aber nicht im Unterricht, zudem mit den Fächern Sport (am besten draußen) und Musik (mit größeren Abständen beim Singen).

Damit der Schulstart nicht zum Pandemietreiber wird, sollen die hiesigen Schulen bis Mitte September besonders häufig testen, nämlich dreimal pro Woche, danach wieder zweimal. Vor allem am morgigen Donnerstag werde es wichtig sein, so wurde auf der Pressekonferenz deutlich, dass die oftmals aus dem Urlaub zurückkommenden Schüler am Morgen wenig Kontakt zueinander haben, bis sie nach etwa 15 Minuten ihr Test-Ergebnis kennen. Bei einem positiven Befund werde es dann genügen, so die Kreisverwaltung, dass nur der Betroffene, nicht aber die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird. Wie Amtsärztin Dr. Ina Treu ergänzte, sei es aber wichtig, dass Kinder mit Symptomen bereits zu Hause einen Test absolvieren.

Hohe Impfquote in der Lehrerschaft

Von der Testpflicht ausgeschlossen sind bereits vollständig geimpfte oder genesene Schüler. Die Quote der vollständig Geimpften betrage bei den Zwölf- bis 18-Jährigen in Sachsen-Anhalt derzeit etwa elf Prozent, war zu erfahren. Gefragt nach der Impfquote innerhalb der Lehrerschaft, konnte Götz Ulrich berichten, dass diese laut Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt bei rund 90 Prozent liege.

Der Landrat selbst musste der Pressekonferenz übrigens von zu Hause aus beiwohnen. Ein schlimmer „Männerschnupfen“ hat ihn erwischt, wie er doch recht angeschlagen sagte. Nicht aber Covid-19 ist es, er sei bereits dreimal negativ getestet worden.

Ausführlich ging Ulrich trotz seines „Männerschnupfens“ auf die Beschaffung von Luftfilteranlagen und sogenannte „CO2-Ampeln“ ein. Erstere sollen nun bundesweit für Klassenräume und Sporthallen angeschafft werden, die nicht oder schlecht per Fenster-Öffnung belüftet werden können. Betroffen sind unter anderem Klassenräume in Förderschulen, wo man die Fenster zum Schutz der dortigen Kinder nur ankippen kann. Im Burgenlandkreis werden Ende September 140 mobile Geräte bestellt, die dann schnellstmöglich geliefert und montiert werden sollen. Ulrich meinte dazu, dass eine kurze Lieferzeit in diesem Fall wichtiger sei, als den günstigsten Anbieter zu wählen.

Burgenlandkreis mit Harz Teilnehmer eines Modellprojekts

Wer nun denkt: „Na, hätten die Luftfilteranlagen nicht schon lange da sein können?“, dem sei gesagt, dass der Burgenlandkreis mit dem Landkreis Harz dank eines Modellprojekts, das Götz Ulrich angestoßen habe, deutlich eher als andere Kreise diese Anlagen finanziert bekommt. Das Projekt, so der Landrat, werde durch die Uni Halle wissenschaftlich begleitet. Denn es ist durchaus umstritten, welchen messbaren Effekt die Luftfilter auf das Infektionsgeschehen überhaupt haben.

Anschaffen wird der Kreis dank einer Landesförderung zudem „CO2-Ampeln“ und zwar für jedes Klassenzimmer seiner Schulen. Die Ampeln messen den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft und dienen als Erinnerung, wann es dringend wird, die Fenster zum Stoßlüften zu öffnen. Die Lieferung soll zwischen Mitte und Ende September erfolgen, heißt es.

Insgesamt, so sagte Götz Ulrich, fühlten sich die Schulleiter „recht gut“ auf den Start nach den Sommerferien vorbereitet. Dieses Bild sei ihm auf einer Konferenz am Montag übermittelt worden. Die Zahl der neuen Erstklässler im Burgenlandkreis bezifferte der Landrat mit 1.510. Es ist ihnen zu wünschen, dass sie trotz der notwendigen und gleichfalls für alle nervigen Schutzmaßnahmen wie Masken, Testen und Abstand halten einen großen Schwung Freude mit in den neuen Lebensabschnitt nehmen können.