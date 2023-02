Mehrere Feuerwehren rücken in den Flemminger Weg in Naumburg aus. Vermutlich hat ein beschädigter Akku Feuer gefangen. Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Feuerwehreinsatz in Naumburg

Die Feuerwehr rückte zu einem Kellerbrand im Flemminger Weg in Naumburg aus.

Naumburg/cm - Zu einem Kellerbrand im Flemminger Weg in Naumburg rückten am Mittwoch die Feuerwehren Naumburg, Flemmingen und Bad Kösen aus. Die Alarmierung erfolgte um 2.28 Uhr. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Einfamilienhauses fest. Alle Personen hatten bereits selbstständig das Gebäude verlassen.

Während ein Trupp unter Atemschutz den Brand im Keller bekämpfte, sorgte ein weiterer Trupp - ebenfalls unter Atemschutz - für Belüftungsmaßnahmen im Gebäude, teilt die Feuerwehr Naumburg auf ihrer Facebook-Seite mit. Das Gebäude konnte vom Rauch komplett befreit werden, Wasser und Strom wurden abgestellt.

Sechs Bewohner - die Familie des Hauses sowie Nachbarn - wurden aufgrund der Rauchentwicklung leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Nachfrage verwies Stadtwehrleiter Christian Schirner als mögliche Brandursache auf einen Akku, der infolge von Beschädigung Feuer gefangen haben könnte. Die Ermittlungen dauern an. Am Haus entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.