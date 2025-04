Naumburg/Leipzig/cm - Einige Naumburger haben sich vermutlich die Augen gerieben, als sie am Sonntagabend während der MDR-Sendung „Kripo live“ Bilder einer ungewöhnlichen Diebesbande sahen – aufgenommen von Überwachungskameras auf einem Beutezug durch mehrere Geschäfte in Leipzig. Hiesige Zuschauer wollen in den gezeigten Personen Mitglieder einer Naumburger Familie erkannt haben, wie Tageblatt/MZ erfahren hat.

„Bei der Polizei gingen nach dem Beitrag bei ,Kripo Live’ zahlreiche Hinweise ein, die derzeit geprüft werden“, sagte eine Sprecherin der Leipziger Polizei auf Nachfrage. Weitere Auskunft zu polizeilichen Maßnahmen gab sie mit Verweis auf laufende Ermittlungen indes nicht. Die Täter – zwei Männer und zwei Frauen – begingen am 22. September und am 2. Oktober im Leipziger Zentrum sowie in der Südvorstadt drei Ladendiebstähle.

Nach dieser Diebesbande sucht die Polizei Leipzig. (Screenshot: NT)

In der Sendung kommen die Inhaberinnen zweier betroffener Geschäfte zu Wort. Die Diebesbande stahl gemeinschaftlich Schmuck, Bekleidung und Kunstwerke. Der Schaden aller Fälle beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Auch wird das Langfinger-Quartett mit einem Fall in Dresden in Verbindung gebracht, wie ein Polizeisprecher in der Sendung sagte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Nord unter 0341/59 35 24 11 entgegen.