Staffelstab bleibt in der Familie: Gemischter Chor „Harmonie“ hat neuen Leiter

Naumburg - Die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chors „Harmonie“ werden sich an einen neuen Namen gewöhnen müssen, wenngleich es sich dabei nur um den Vornamen handelt. Chorleiter Sebastian Bürg reicht nach zehnjähriger Amtszeit den Staffelstab an seinen jüngeren Bruder Marius weiter. Vor wenigen Tagen leitete der 19-Jährige erstmals eine Probe des Chors im Naumburger Jugendzentrum „Otto“. „Ich bin vor acht Monaten Vater geworden, ich ziehe mich deshalb aus familiären Gründen zurück“, erklärt Sebastian Bürg, der als Musiklehrer am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar tätig ist und auch mit seiner Familie in der Klassikstadt lebt.