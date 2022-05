„Spurensuche“: Wie eine Recherche des Stasi-Unterlagen-Archivs nach Naumburg führt

Im Mittelpunkt steht die Othmarskirche, die einst systematisch überwacht worden ist. Mit Aktion hofft Behörde in Halle weiterhin auf Informationen aus der Bevölkerung.

Sie stehen in der Gruppe vor der Tür eines stattlichen Gebäudes. Einer beugt sich lässig über ein Geländer, vor dem einige Taschen liegen. Die meisten tragen Jeans und lange Haare. Wohl wenige der abgebildeten Männer und Frauen können just in jenem Moment ahnen, dass sie ohne ihr Wissen und Einverständnis fotografiert werden - von Mitarbeitern der Stasi.