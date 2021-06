Sprung ins kalte Nass: Über 100 Gäste stehen vor der Tür

Besondere Aktion: Wasserratten baden in Nebra zum Saisonstart an.

Naumburg/Nebra - Temperaturen von weit über 20 und am Donnerstag gar bis zu 35 Grad: Die Bäder der Saale-Unstrut-Region haben nach coronabedingter Verzögerung wieder geöffnet. So empfing das Naumburger Sport- und Freizeitbad Bulabana am gestrigen Montag die ersten Besucher zum Start in die neue Saison. Allerdings gibt es Auflagen, so die Testpflicht, um den Badespaß genießen zu können.

Auch im Terrassenschwimmbad in Nebra konnten die Gäste ins kühle Nass springen. Es öffnete bereits am Sonnabend. „Wir sind startklar, wir sind bereit“, sagte Nebras Schwimmmeister Karsten Könnicke. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte die beliebte Schwimmstätte jedoch - wie bereits im vorigen Jahr - nicht wie gewöhnlich Mitte Mai ihre Tore öffnen. Doch zur Freude der Betreiber sowie der Badegäste fand nun vier Wochen später das Anbaden statt.

Mitarbeiter gibt Hinweise zu Hygiene-Vorschriften

Dichtes Gedränge herrschte schon weit vor 10 Uhr am Eingangstor. Rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene wollten gleich am ersten Vormittag die Freizeiteinrichtung nutzen. Bevor Mitarbeiter Heiko Mopser das Tor aufschloss, gab er Hinweise zu den Pandemievorschriften. So herrscht zum Beispiel im Kassenbereich Maskenpflicht.

Das Naumburger Freizeitbad Bulabana darf nach Corona-Zwangspause wieder öffnen. Waltraud Dietzel freut sich wieder regelmäßig schwimmen zu können. (Foto: Torsten Biel)

Anreiz beim Anbaden war wiederum das Tauchen nach den Tauchringen, um eine der begehrten Zehnerkarten zu erhaschen. Der Ansturm dazu war groß. Zuerst durften deshalb die jüngsten Schwimmer im Alter bis zu sechs Jahre im Nichtschwimmerbecken nach einem der sechs Ringe tauchen. Im Schwimmerbecken versuchten die älteren Kinder und Jugendlichen ihr Glück, um weitere vier farbige Ringe vom Grund des Beckens zu holen. Am Ende konnten sich zehn Taucher über eine Zehnerkarte für den freien Eintritt ins Nebraer Bad freuen. Das lustige Spektakel wurde vom Beckenrand aus von den Zuschauern bestaunt und bejubelt. Neben den Schwimmmeistern Karsten Könnicke und Marco Drese gehörten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Unstruttal sowie Mitglieder des Fördervereins Terrassenschwimmbad Nebra dazu.

Eintrittspreise sind konstant geblieben

Das Schwimmbad, in Trägerschaft der Verbandsgemeinde, hat sich für den Sommer schmuck gemacht. Die Schwimmmeister haben gemeinsam mit ihrem Team geputzt, Liegewiesen gemäht, Hecken verschnitten, den Sandstrand und die Blumenrabatten hübsch hergerichtet. Die Eintrittspreise sind konstant geblieben. Die Tageskarte für Erwachsene kostet vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro, und für Kinder zwei Euro. Außerdem gibt es Zehner- und Familienkarten. Wegen des durchwachsenen Frühlings sei wettermäßig noch nicht viel verpasst worden, sagte Karsten Könnicke. Bei bestem Sommerwetter zur Eröffnung tummelten sich nun allerdings jede Menge Badelustige im Wasser. Zur Überraschung zeigte das Thermometer im Schwimmerbecken bereits 21 Grad und im Nichtschwimmerbecken sogar 22 Grad Celsius an.

„Das ist für uns die ideale Temperatur zum Anbaden“, freute sich Ursula Jede aus Wennungen. Die 80-Jährige stieg als erste die Leiter ins Schwimmerbecken hinab. Aber auch die 72-jährige Bärbel Vollbrecht aus Reinsdorf sowie Jutta Gebhardt und Erika Kaudelka aus Nebra wagten zur Saisoneröffnung den Sprung ins Wasser. Die Frauen gehören zur Seniorengruppe, die seit Jahren zum Frühschwimmen kommt.