„Sport-Asse von morgen“: Ex-Karsdorfer nur knapp geschlagen

Travis Pichler - hier beim Training am Barren, an dem er Deutscher Meister wurde - belegt Rang zwei bei der Wahl der „MDR-Sport-Asse von morgen“.

Magdeburg - Er ist es ganz knapp nicht geworden: Turner Travis Pichler, der seine Laufbahn beim SC Empor Laucha begann und inzwischen für den SV Halle startet, hat bei der Wahl der „MDR-Sport-Asse von morgen“ des Jahres 2021 den zweiten Platz bei den Jungen belegt.

Den Sieg in dieser Kategorie sicherte sich Para-Tischtennisspieler Fabian Giemsa mit insgesamt 1.358 Stimmen (29,07 Prozent). Der 15-Jährige sitzt aufgrund einer angeborenen Fehlbildung im Rollstuhl. Beim TTV Bernburg trainiert er für sein großes Ziel: die Teilnahme an den Paralympics 2028. Für den 14-jährigen Ex-Karsdorfer Travis Pichler votierten bei dieser Umfrage 1.322 Teilnehmer (28,3 Prozent). Den dritten Platz belegte Justus Buch, ein zwölfjähriger Dressurreiter aus Grabow, mit 734 Stimmen (15,71 Prozent).

Travis Pichler, der mit seiner Familie mittlerweile in Merseburg wohnt, wurde in diesem Jahr Deutscher Meister der Altersklasse 13/14 am Barren; zudem gewann er noch die Bronzemedaille am Reck (Tageblatt/MZ berichtete).

Bei den Mädchen setzte sich die 13-jährige Kanutin Neele Skibbe vom Havelberger Wassersportverein mit 1.707 Stimmen (28,07 Prozent) durch. Die vierfache Landesmeisterin erpaddelte sich bei den Deutschen Meisterschaften im Vierer-Kajak Bronze. Um in die Nationalmannschaft kommen und bei den Olympischen Spielen starten zu können, plant sie einen Wechsel an die Sportschule Magdeburg. Aus der Elbestadt kommen die Zweit- und Drittplatzierte dieser Kategorie: Ruderin Sandrine Bartos (1.441 Stimmen/23,70 Prozent) und Para-Schwimmerin Finja Oelmann (1.207/19,85).

Fabian Giemsa und Neele Skibbe treten die Nachfolge von Leichtathletin Clara Schiller aus Haldensleben und Motocrosser Dean Alexander Kubik aus Teutschenthal an, die im Jahr 2020 als „MDR Sport-Asse von morgen“ gekürt worden waren. Zum dritten Mal hatte MDR Sachsen-Anhalt die „Asse“ aus unserem Bundesland gesucht. Zwölf Athletinnen und Athletinen, die in den vergangenen Wochen im Fernsehen, im Radio sowie online vorgestellt worden waren, standen seit dem 25. November beim Online-Voting zur Wahl. Insgesamt wurden mehr als 10.700 Stimmen für die Talente im Alter von neun bis 15 Jahren abgegeben.