Kreisliga: FSV schlägt tapfere Karsdorfer. Auf Platz zwei liegt jetzt die Eintracht/Union-Kombination, die sich in einem „Karten-Festival“ knapp durchsetzt.

Dominik Mohs (l.), Kapitän der Kombination Balgstädt/Laucha II, schießt vor Germania-Fortuna-Akteur Niclas Winterfeld. Das Schlusslicht von der Unstrut holte in Possenhain mit einem torlosen Remis einen Punkt.

Naumburg. - In der Kreisliga erreichten die Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region am Wochenende in ihren Punktspielen folgende Resultate.