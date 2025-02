Nachdem in einem Kamin im Fürstensaal von Schloss Neuenburg merkwürdiger Schmutz entdeckt wurde, machte Hausmeister einen besonderen Fund: ein Uhu saß in einer Nische. Ein Falkner wurde gerufen.

Freyburg/cm - Wer einen ansehnlichen, nicht mehr allzu aktiven Kamin besitzt, sollte des Öfteren nach heimlichen Bewohnern Ausschau halten. So geschehen auf Schloss Neuenburg in Freyburg. Dort machten Museumsmitarbeiter eine merkwürdige Entdeckung: Im Schacht des stattlichen Kamins im ebenfalls stattlichen Fürstensaal lag rätselhafter Schmutz. Daraufhin schaute der Hausmeister nach dem Rechten und machte einen ganz speziellen tierischen Fund. Seine Taschenlampe leuchtete in die bernsteingelben Augen eines prächtigen Uhus, der in einer Nische des Kamins hockte.

Verschwunden, und dann wieder da

Falkner Bernhard Wittig aus Bad Kösen rückte für einen Spezialeinsatz nach Freyburg an, um den Vogel zu bergen. Doch der Uhu entschwand und flog den Schacht hinauf – um allerdings zurückzukehren. Tags darauf war er wieder da. Bei dem Tier soll es sich um ein Männchen handeln, das vom Museumsteam bereits auf den Namen Hugo „getauft“ wurde. Wie und weshalb der Uhu in den Kamin kam, ist unklar. Beim zweiten Falkner-Besuch gelang es, den Vogel einzufangen. Er wird nun etwas aufgepäppelt, bevor er in die Freiheit darf.

Vogel des Jahres 2004 und ein nächtlicher Jäger

Obwohl die historische Anlage bekannt ist für gewisse tierische Besucher oder Bewohner wie Fledermäuse, Enten, Katzen und Turmfalken, sagt Museumsmitarbeiterin Mandy Wignanek: „Er ist schon etwas Besonderes“. Der Uhu, Vogel des Jahres 2004, gehört zur Ordnung der Eulen und kann mehr als 70 Zentimeter groß werden. In der Nacht begibt er sich auf die Jagd – in der Luft und am Boden. Igel, Mäuse, Kaninchen, Hasen und auch andere Vögel sollten vor ihm eher das Weite suchen.