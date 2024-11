Im Laufe des Freitags können Kraftfahrer in der Naumburger Jägerstraße wieder ohne Einschränkung unterwegs sein - und das, obwohl das Verkehrsamt am Donnerstag noch mit einer Verlängerung drohte.

Naumburg/hbo. - Erst hü, dann hott, erst „rein in die Kartoffeln, dann raus aus den Kartoffeln“: So kam sich Naumburger Tageblatt/MZ gestern vor: Denn nachdem das Straßenverkehrsamt des Kreises am Morgen noch geschrieben hatte, dass sich die Baustelle in der Naumburger Jägerstraße bis zum kommenden Mittwoch verzögert, kam am Nachmittag plötzlich eine E-Mail, dass die Arbeiten nun doch fristgemäß beendet werden können. Wichtig also für alle Kraftfahrer vor dem Start ins wohlverdiente Wochenende: Im Laufe des heutigen Freitags wird die Jägerstraße wieder frei befahrbar sein und die Sperrung westlich der Kreuzung zur Halleschen Straße aufgehoben.