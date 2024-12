Familie Fischer erfährt nach dem Großbrand, der ihr Zuhause in Burkersroda zerstörte, viel Unterstützung. Jetzt hat auch der Unternehmertreff gespendet. Und will nicht nur Geld geben.

Naumburg/Schulpforte/be/tra - Seit gut zehn Jahren ist es Tradition, dass sich Unternehmer aus den verschiedenen Branchen aus Naumburg, Bad Kösen und der Region kurz vor Jahresende in gemütlicher Runde treffen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Fischhaus in Schulpforte, das auch wegen seiner zentralen Lage beliebt ist. Seit Anfang Dezember wird es von Andrea und Alexander Fischer betrieben. Die Unternehmer wollten das Ehepaar bei ihrem Neustart unterstützen und haben sie in ihre Runde aufgenommen. Doch der 1. Dezember brachte für die Familie Fischer einen dramatischen Einschnitt: Ein Großbrand zerstörte ihr Heim in Burkersroda.