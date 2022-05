Sparkasse Burgenlandkreis zieht Bilanz: Kunden besitzen Milliarden

Zeitz/Naumburg - Die Sparkasse Burgenlandkreis hat im vergangenen Jahr in ihren vier Hauptsparten erneut deutlich zulegen können. Die Bilanzsumme vergrößerte sich von 2,583 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf nunmehr 2,708 Milliarden Euro. Die Einlagen der Privat- und Geschäftskunden kletterten von 2,271 auf 2,369 Milliarden Euro. Hinzu kommen 497 Millionen Euro an Kundenvermögen, die in Wertpapieren angelegt wurden (2020: 411 Millionen Euro). Schließlich gab es bei den an Kunden ausgereichten Krediten eine Steigerung von 1,274 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf nun 1,401 Milliarden Euro.

Pandemie bremste nicht

„Wie sich zeigt, hat die Corona-Pandemie den Geschäftsverlauf nicht wesentlich beeinflusst. Wir schätzen die wirtschaftliche Lage der Sparkasse Burgenlandkreis insgesamt als zufriedenstellend ein“, kommentierte Mario Kerner diese Entwicklung. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Burgenlandkreis stellte am gestrigen Dienstag an deren Hauptsitz in Zeitz die Zahlen für das Jahr 2021 vor und gab einen Ausblick.

Die Hauptursache für das Anwachsen der Kundeneinlagen, die 2015 noch 1,841 Milliarden Euro betragen hatten und die seitdem damit um 28,6 Prozent wuchsen, sei die gute wirtschaftliche Situation in der Region, sagte Kerner. „Wir haben eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit und stabile Firmen, die weiter wachsen, das wirkt sich auf die Einkommenssituation allgemein aus.“ So reichte die kreiseigene Sparkasse im vergangenen Jahr Darlehen an Unternehmen und Selbstständige in Höhe von 171,4 Millionen Euro aus. „Mit knapp sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wir auch hier einen Zuwachs“, so Kerner weiter.

Mehr Darlehen für Bauwillige

Auf den Rekordwert von 142,7 Millionen Euro stiegen ebenso die Darlehen für private und geschäftliche Bauvorhaben und Modernisierungen. Dies sei unter anderem ein Ergebnis der noch immer niedrigen Zinsen. So brauchten Bauherren teils nur ein Prozent zahlen. Dieses Niedringzins-Niveau jedoch sorgte für weiter angespannte Rahmenbedingungen. So rutschten Bundesanleihen, für welche die Bank noch vor einigen Jahren Zinsen kassieren konnte, in den Negativbereich. „Der Einlagezins verharrte nach wie vor auf dem historischen Tiefstand von minus 0,5 Prozent, das forderte nicht nur uns als Sparkasse Burgenlandkreis heraus“ sagte der Vorstandsvorsitzende.

Mit dem demografischen Wandel komme ein weiterer Faktor hinzu, dem sich das Bankhaus stellen müsse. Hatte die Zahl der Kunden im Jahr 2015 noch rund 133.500 betragen, verringerte sie sich - bedingt auch durch den Einwohnerschwund - im Jahr 2020 auf etwa 122.800. Und für 2025 werden nur noch rund 116.000 Kunden prognostiziert. „Wir können immer wieder neue Kunden gewinnen, allerdings gleicht das die Zahl der Kontenauflösungen, so wegen Todes, nicht aus“, berichtete Kerner.

Auch Naumburg betroffen

Die Sparkasse habe deshalb die Struktur ihrer Standorte auf den Prüfstand gestellt. Bis zum ersten Quartal 2023 werden deshalb drei Standorte komplett geschlossen. Es sind dies die Filiale am Flemminger Weg in Naumburg, die zum 31. Juli schließt, sowie die Filialen in Weißenfels-Süd (Schließung zum 30. September) und in Profen (Schließung im ersten Quartal 2023).

Nicht wieder eröffnet wird der Standort im Stößener Rathaus, nachdem dort der Geldautomat gesprengt worden war. Außerdem werden die Filialen in Karsdorf und in der Weißenfelser Straße in Zeitz zum Oktober in Selbstbedienungsstellen mit Kontoauszugsdrucker sowie Terminal zum Geldabheben und Überweisen umgewandelt. Die Zahl der mit Mitarbeitern besetzten Beratungsstellen verringert sich damit von 30 auf 24. In Naumburg gibt es dann nur noch die Hauptgeschäftsstelle am Topfmarkt und die Filiale in der Jägerstraße. Im Kreis verfügt die Sparkasse über acht SB-Stellen und 17 Haltepunkte für das Sparkassenmobil.

Die Hälfte bereits online

Entgegenkommen dürfte der Sparkasse der Umstand, das die Zahl der Geldautomatennutzungen von rund 2,86 Millionen im Jahr 2015 auf etwa 2,09 im Jahr 2021 sank. Andererseits wuchs der Anteil der Online-Girokonten von rund 35 Prozent (Stand 2015) auf über die Hälfte. So führte die Corona-Pandemie dazu, dass viele Kunden mit Karte bezahlen statt mit Bargeld. Überprüfen will die Sparkasse nach Aussage Kerners auch die Öffnungszeiten der Standorte. So werde sich die wöchentliche Öffnungszeit an der Geschäftsstellengröße orientieren, solle zwischen Beratungs- und Kassenzeiten unterschieden werden.

Festhalten will die Sparkasse jedoch an ihrem Beratungsangebot. So sollen jene Mitarbeiter, die derzeit noch in Karsdorf und in der Filiale Weißenfelser Straße in Zeitz tätig sind, an anderen Standorten arbeiten. Es werde durch die Veränderungen keine Entlassungen geben, versicherte Mario Kerner. Derzeit sind im Unternehmen 412 Mitarbeiter und sieben Auszubildende tätig. „Für uns bleibt die persönliche Beziehung zum Kunden von grundlegender Bedeutung. Die Wege, auf denen diese Beziehung gepflegt wird, werden aber vielfältiger.“

Modernisierungen geplant

Modernisieren will das Bankhaus seine Hauptgeschäftsstelle am Weißenfelser Markt, wie Vorstandsmitglied Jörn Stauch informierte. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen und auch abgeschlossen werden. „Allerdings müssen wir sehen, wie wir Firmen binden können“. In Tröglitz wird zum Jahresende der Umzug von der jetzigen in eine moderne Beratungs- und Bankstelle erfolgen. Auch in Lützen wird es im zweiten Halbjahr Modernisierungsarbeiten geben. Statt auf zwei Etagen befindet sich die Filiale dann nur im Erdgeschoss. Während der Bauzeit wird in Container ausgewichen.