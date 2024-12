Naumburg - Klopstock darf raus. In den vergangenen Wochen hat er gut zulegen können. Mit einem Gewicht von 934 Gramm kann er endlich ins betreute Freigehege übersiedeln und das tun, was alle Igel normalerweise im Winter tun: schlafen. Als er Anfang Oktober in der Klopstockstraße gefunden wurde und bei Claudia Höfler-Loff in der Georgengasse einzog, wog er gerade mal 327 Gramm.

