Anekdoten und Dramen: 35 Jahre zwischen Nachwende-Boom, FTI- sowie Neckermann-Pleite, Corona und Inflation - das Reisebüro „Sonnenschein Reisen“ in Naumburg feiert Jubiläum. Die Mitarbeiter schauen positiv in die Zukunft - auch wenn Urlaub immer teurer wird. Wohin die Leiterin selbst am liebsten reist.

Naumburg - „Na klar habe ich schon viele Jahre vorher gedacht: Such’ dir mal ’nen Ehemann, dessen Familienname auch für ein Reisebüro passen würde“, sagt Elke Sonnenschein und hat sichtlich Spaß am augenzwinkernden Schabernack. In wenigen Tagen, genau am 2. April, feiert das von ihr gegründete Reisebüro gleichen Namens in Naumburg 35-jähriges Bestehen. „Ein Herr Sandstrand hätte sich auch gut gemacht“, scherzt sie.