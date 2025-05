So möbelt das DRK den Kurpark auf

Weiße Bänke werten jetzt den unteren Kurpark in Bad Kösen auf, so wie hier vor dem ehemaligen Badehaus.

Bad Kösen. - In Zeiten klammer öffentlicher Kassen ist Hilfe Dritter vielfach das Mittel der Wahl – und mehr als willkommen. So wie im Falle des Kurparkes Bad Kösen, wo jetzt das Soziotherapeutische Zentrum „Sprungbrett“ des DRK aus Eckartsberga, in dem suchtkranke Menschen ein Zuhause haben, im wahrsten Sinne des Wortes ganze Arbeit geleistet hat. Gleich 24 Bänke haben drei Bewohner der Einrichtung nicht nur ein bisschen aufgehübscht, sondern rundumerneuert. Erste waren vor geraumer Zeit wieder aufgestellt worden (wir berichteten), jetzt ist der Reigen komplettiert worden.