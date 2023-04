Sieg in Chemnitz: HCB-Frauen wieder Spitzenreiter

Trotz ihrer anhaltenden Schulterprobleme hat sich Marie Knappe - hier in einer früheren Partie - erneut in den Dienst der Mannschaft gestellt und mit den Burgenländerinnen am späten Donnerstagabend beim bisherigen Spitzenreiter in Chemnitz gewonnen.

Mit einem 21:16-Erfolg am späten Donnerstagabend beim bisherigen Tabellenführer HV Chemnitz haben sich die Handballerinnen des HC Burgenland wieder an die Spitze der Mitteldeutschen Oberliga gesetzt. Zur Pause lagen die Einheimischen in der Sachsenhalle vorn (10:9); diese Führung bauten sie nach Wiederbeginn auf drei Tore aus. „Doch wir haben nicht abreißen lassen und das Spiel verdientermaßen gedreht, weil wir die besser besetzte Bank hatten“, berichtete HCB-Trainer Steffen Baumgart. Seine Schützlinge hätten die Vorgaben nach der Videoanalyse des Kontrahenten sehr gut umgesetzt.

„Linda Uhlig und Julia Pöschel haben in der Abwehr überragend gespielt. Die lediglich 16 Gegentreffer sprechen für sich“, lobte der Coach, der mit den Burgenländerinnen bereits im Jahr 2018 den Mitteldeutschen Meistertitel geholt hatte. Gewinnen die HCB-Frauen auch die beiden ausstehenden Partien bei der SG Apolda/Großschwabhausen (am 23. April) sowie daheim in Plotha gegen den BSV Zwickau II (7. Mai), ist ihnen der Titel sicher. tok

HCB spielte mit: Wiebke Detjen, Kira Barth; Linda Uhlig 3, Julia Pöschel 8/5, Marie Knappe 1, Juliana Maul, Sandra Kube 4, Lea Guderian 2, Jasmin Heinz 1, Theresa Hähnel, Lena John, Carmen Ringler 1, Celine Knorr 1.