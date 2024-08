RSK-Trainer feiert ersten Sieg in der Landesklasse gegen die Glockenstädter. Auch Kreisoberligist Bad Bibra/Saubach gelingt ein Saisonauftakt nach Maß.

Sieber verjagt „Laucha-Fluch“: Unstrut-Derby geht an Freyburger

Die gastgebenden Freyburger bejubeln den Treffer ihres Spielführers Jonas Weise (2.v.r.) zum Pausenstand. In der Mitte: Joao Pires, der das Führungstor erzielt hatte. Am Ende heißt es 3:0 für die Jahnstädter, und ihr Trainer Ronny Sieber feiert seinen ersten Sieg gegen die Lauchaer.

Freyburg. - „Wir haben etwas gutzumachen“, hatte Ronny Sieber vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Landesklasse gegen die Lauchaer im Gespräch mit Tageblatt/MZ gesagt. Der Coach der Freyburger hatte damit auf die beiden Niederlagen, die sein Team in der vergangenen Serie gegen die Glockenstädter kassiert hatte, angespielt. Und ganz nebenbei wollte er seinen persönlichen „Laucha-Fluch“ beenden, denn ein Erfolgserlebnis als Trainer in diesem Unstrut-Derby fehlte ihm noch.