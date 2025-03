Stolpersteine in Naumburg verlegt Sieben Namen, sieben Schicksale - Worte, Musik und Emotionen in Gedenken an Familie Hollaender

Am Spechsart in Naumburg verlegt der Künstler Gunter Demnig sieben Stolpersteine zur Erinenrung an die Familie Hollaender. Angehörige mehrerer Generationen und auch aus dem Ausland reisen für die Veranstaltung an.