Mit Ausbruch der Geflügelpest und vorsorglichem Töten von 46 Tieren hat das Virus nun auch die Exoten erreicht - mit allen Konsequenzen. Wie die Lage im Tierpark in Bad Kösen aktuell ist.

Im Tierpark Bad Kösen herrscht Seuchen-Alarm. Mitarbeiter dürfen nur noch in Schutzkleidung zu den Tieren.

Bad Kösen - Das Jahr hatte für den Bad Kösener Tierpark eigentlich gut angefangen. 1.200 Besucher zählte er im Januar - ein erfreulicher Schnitt, wie Tierparkchef Marno Scherling sagt. Und es hätte gern so weiter gehen können, vor allem mit Blick auf die Winterferien. Doch seit dem Bekanntwerden des Geflügelpest-Ausbruchs am Freitag, verbunden mit sofortiger Schließung des Parks, ist nicht nur die erfreuliche Bilanz dahin, sondern steht mehr denn je die Frage, wie der kleine Zoo die Seuche überstehen will. Der Schaden ist erheblich, soviel ist spätestens seit dem Wochenende klar.