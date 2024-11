Drittliga-Männer des HCB verspielen Vorsprung in Magdeburg noch. Anders die Burgenland-Frauen, die in der Regionalliga das Blatt gegen Görlitz in Plotha wenden.

Magdeburg/Plotha. - Die drei Männerteams des HC Burgenland sind am Samstag in ihren Punktspielen leer ausgegangen. Besonders bitter war dies im Falle der Drittliga-Mannschaft, denn diese führte bei der U23 des Deutschen Meisters SC Magdeburg über weite Strecken der Partie – zur Pause mit vier, phasenweise mit fünf Toren und auch noch drei Minuten vor Schluss. Doch am Ende hatten die Elbestädter in der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle knapp mit 36:35 diese Nase vorn.