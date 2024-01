In der Salzstraße in Naumburg kam es am Dienstagmittag zu einem Schwelbrand im Keller eines Hauses. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Ein 41-Jähriger musste behandelt werden.

Naumburg/hbo - Dass Tageblatt/MZ am Dienstagmittag als Erstes am Einsatzort war, lag einzig daran, dass es in der Naumburger Salzstraße gleich schräg gegenüber stark qualmte. Denn kurz darauf rückten auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit „großem Besteck“ an. Schließlich war in der ersten Alarmierung von „drei eingeschlossenen Personen“ die Rede.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg beim Einsatz in der Salzstraße. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Vor Ort war dann aber zum Glück niemand eingeschlossen oder in Gefahr. Ein Schwelbrand hatte sich in einem Keller gebildet. Unter Atemschutz rückten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg dem Brand erfolgreich zu Leibe. Behandelt wurde ein 41-Jähriger, der vor Eintreffen der Rettungskräfte versucht hatte, den Brand per Handfeuerlöscher zu beseitigen. Die Ursachenermittlung läuft.