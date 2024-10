Naumburg. - Es ist eine ganz wunderbare Route: von der Schönburg kommend am „Felsenkeller“ und am neuen, stolze drei Millionen Euro teuren Bootshaus vorbei Richtung Hallescher Anger und Blütengrund. Flach, asphaltiert, für die zahlreichen Radtouristen, die im Spätsommer und Frühherbst an der Saale unterwegs sind. Dumm nur: Genau diese können die Strecke seit über zwei Monaten in Naumburg nicht befahren. Stattdessen müssen sie, von Schönburg kommend, mühsam den Berg nach Grochlitz hochstrampeln und einen gehörigen Umweg über Ostbahnhof und Hallesche Straße in Kauf nehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.