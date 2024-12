Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Naumburger Weihnachtsmarkt bei einem Mann eine Schreckschusspistole gefunden. Der 33-Jährige hatte dafür keinen Waffenschein.

Kontrolle am Weihnachtsmarkt

Naumburg/tra - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, an einem Zuweg zum Weihnachtsmarkt einen 33-Jährigen kontrolliert, der in seinem Rucksack eine Schreckschusswaffe mitführte.

Der Naumburger konnte keine waffenrechtliche Erlaubnis dafür vorweisen. Die Waffe wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.