In der Reihe „Alt und Jung im Unternehmen“ machen wir diesmal beim Feuerungsbau- und Verschleißschutz-Experten Günter Schulz GmbH & Co. KG in Balgstädt Station. Dort trifft traditionelles Handwerk auf Hightech.

Schornstein heilt Höhenangst: Was zwei Mitarbeiter einer Spezialfirma in Balgstädt verbindet

Balgstädt - Welche Erwartungen haben junge Menschen an ihren Job, welche Visionen? Wie blicken „alte Hasen“ auf ihren bereits zurückgelegten Berufsweg? In einer losen Reihe besucht Tageblatt/MZ Unternehmen, um dort mit Beschäftigten verschiedener Generationen ins Gespräch zu kommen – diesmal bei der Günter Schulz GmbH & Co. KG in Balgstädt. Die auf industriellen Feuerungs- und Schornsteinbau sowie Verschleißschutz spezialisierte Firma beschäftigt gegenwärtig circa 50 Mitarbeiter, darunter sechs Azubis.