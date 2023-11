Magdeburg/Halle/US - In der Nacht zum Mittwoch ist es vielerorts auf den Straßen Sachsen-Anhalts zu Blitzeis gekommen. Zahlreiche Straßen vor allem im Süden des Bundeslands gelten zur Stunde als nicht mehr passierbar.

Getroffen hat es unter anderem die Bundesstraße B2 von Gera in Richtung Leipzig. Dort behindert zwischen Droßdorf und Zeitz ein liegengebliebenes Fahrzeug den Verkehr und die teilweise vereiste Fahrbahn hat die Straße unpassierbar werden lassen.

Auch auf der B180 von Altenburg nach Naumburg ist es zwischen Döschwitz und Hollsteitz in beiden Richtungen zu Eisglätte gekommen. Dort sind sechs Fahrzeuge liegengeblieben.

Auch die Landstraße L205 von Pettstädt in Richtung Naumburg ist ein Fahrzeug zwischen Markröhlitz und Am Kreuzstein liegengeblieben. Auch dort ist die Straße am Mittwochmorgen nicht mehr passierbar.

Hinzu kommen weitere Verkehrseinschränkungen, die aufgrund des massiv gefallenen Schnees zustande gekommen sind. So ist beispielsweise die Landstraße L236 Berga Richtung Friedrichshöhe zwischen Rottleberode und Schwenda in beiden Richtungen bis 14 Uhr gesperrt, weil dort Bäume durch die Schneelast umfallen.

Bereits am Abend war eine allgemeine Warnmeldung vor Blitzeis für das südliche Sachsen-Anhalt herausgegeben worden. Dies hat sich leider bewahrheitet.