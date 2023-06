Landesschule Pforta Schmuckstück „Alte Mühle“ - Wie prägendes Denkmal auch Ort der Bildung wird

In der Landesschule Pforta ist nach umfangreichen Arbeiten die historische Mühle wieder übergeben worden. Rund 6,7 Millionen Euro flossen in das Gebäude. Was sich darin alles verändert hat.