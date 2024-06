Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne Schilf verwandelt Schlamm - Was auf die Schließung der Kläranlage in Laucha folgt

Nach dem Molkerei-Aus in Bad Bibra wurde 2023 der Betrieb der Kläranlage in Laucha eingestellt. In zwei Becken startet am Monatsende die Testphase für ein spezielles Projekt.