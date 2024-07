Wenn beim SC Naumburg am Halleschen Anger der Nachwuchs gegen den Ball tritt (wie hier bei einem Pfingstturnier), dann ist "Bunt" Trumpf - und zwar nicht nur, was die Trikotfarbe angeht.

Naumburg. - Es ist Ferienzeit und die Fußballplätze der Region sind weitgehend leer. Doch wenn man in der Saison nachmittags auf den Halleschen Anger fährt und dort den Fußballnachwuchs des SC Naumburg beobachtet, sieht man ein buntes Treiben, was nicht nur an den Bayern-, RB- und BVB-Trikots liegt, sondern auch an den Hautfarben. „21 Nationen bringen wir bei uns im Verein zusammen. Und es werden immer mehr, weil wir das wollen und mit unserem Integrationsgedanken auch fördern“, sagt Vereinsvorsitzender Lars Frohn.