In Bad Kösen macht die S+H Dienstleistungs GmbH zum Jahreswechsel dicht. Die Suche nach einem Käufer blieb erfolglos. Das Ende einer langen Unternehmenstradition.

Handwerk in Bad Kösen

Die S+H Dienstleistungs GmbH in der Rudelsburgpromenade. Mit dem Aus des Betriebes steht das 3.000-Quadratmeter-Gelände zum Verkauf.

Bad Kösen. - In den 1960er-Jahren als PGH gegründet, dann VEB ud bis zur Wende Kreisbaubetrieb, danach GmbH: Das Unternehmen Sanitär- und Heizungsbau (S+H) in Bad Kösen hat eine lange und wechselvolle Geschichte hinter sich – und sie endet dieses Jahr. Geschäftsführer Udo Grubert schließt es aus Alters- und gesundheitlichen Gründen. Rund 800 Kunden, die in der Regel über Wartungsverträge für ihre Heizungsanlagen gebunden sind, müssen sich dann neu orientieren.