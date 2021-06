Rund um Bad Kösen zu Fuß und auf Rad unterwegs

Am Gradierwerk in Bad Kösen startet am 6. Juni der nunmehr siebente Welterbewandertag.

Bad Kösen - Die Kurstadt Bad Kösen ist am kommenden Sonntag, 6. Juni, Start und Ziel des bereits siebenten Welterbe-Wandertages. Der offizielle Auftakt findet um 10 Uhr am Gradierwerk statt. Bis gestern Nachmittag hatten sich laut Petra Wiegel vom Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut 55 Teilnehmer angemeldet. Unterstützt wird der Verein vom Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland.

Insgesamt stehen fünf Wanderungen sowie eine Radtour auf dem Programm. Die Mammut-Tour unter dem Titel „Schlachtfelder, Burgen und lange Geschichte“ führt mit Start um 8 Uhr 41 Kilometer von Bad Kösen über Bad Sulza, Eckartsberga, Reisholz und Auerstedt via Himmelreich zurück in die Kurstadt; begleitet von der Kulturlandschaftsmanagerin Sandra Rosendahl. „Wandern und Wein“ heißt ein Angebot mit Weinprinzessin Florence Schneider und Gästeführer Christoph Schaaf. Der Köppelberg, die Saalhäuser Weinberge am Landesweingut und der Göttersitz sind Ziele. Die Rad-Tour mit Andreas Schwenzer führt über Saale-Radweg, Rad-Acht und Zuckerbahn-Radweg nach Osterfeld und in Richtung Camburg und zurück.

Eine Tour hat Saaleck zum Ziel, bei der die Kulturlandschaft im Fokus steht. „Eiszeit, Burgen und alte Handelsstraßen“ heißt ein Angebot, das ebenfalls ins Saaletal führt. Bei „Ein Besuch bei Uta“ geht es nach Naumburg und zurück.

Teilnehmer zahlen sechs Euro, Kinder unter 14 Jahren vier Euro. Auf keiner Strecke ist eine Einkehr geplant. Jeder erhält einen Snack für unterwegs. Weitere Verpflegung sollte selbst mitgebracht werden.

Anmeldung bis 3. Juni unter: www.welterbeansaaleundunstrut.de