Rummel auf der Naumburger Vogelwiese

Naumburg - Herbst bedeutet auch Rummel-Zeit in Naumburg. Fahrgeschäfte auf der Vogelwiese zeigen es. Noch bis zum 7. November heißen die Schausteller unter dem Motto „Oktoberspektakel auf der Vogelwiese“ Besucher willkommen. Täglich ist ab 14 Uhr geöffnet. Am morgigen Sonntag gibt es zu Halloween vor allem für die kleinen Gäste eine Freude: „Wer geschminkt oder verkleidet den Freizeitpark besucht, bekommt an allen Geschäften Süßigkeiten“, teilt Nico Fleischmann von AIL Fleischmann Productions, dem Veranstalter aus Eisleben, mit. Am Sonnabend, 6. November, ist ab 21 Uhr ein Feuerwerk geplant. Am darauffolgenden Sonntag sind die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet.

Durch die Corona-Pandemie herrschte in der Branche nahezu zwei Jahre Stillstand. „In Naumburg fielen jegliche Veranstaltungen aus. Nur durch eine Privatisierung können kleinere Veranstaltungen in Form von Pop-up-Freizeitparks unter freiem Himmel stattfinden“, berichtet Fleischmann, der sich schon im Voraus bei den Besuchern, der Stadt Naumburg und dem Burgenlandkreis bedankt. Der Schaustellerbetrieb gastiert seit 2012 mit mehreren Veranstaltungen in der Stadt, allerdings erstmals findet nun das Oktoberspektakel statt. Der Eintritt dazu ist frei.

Familie Gmach mit Jona versuchen ihr Glück beim Ballwerfen. (Foto: Torsten Biel)

Die Veranstaltung wurde in Verbindung mit der aktuellen Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt geplant und angepasst. 1.000 Personen können gleichzeitig den Rummel auf der Vogelwiese besuchen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter sei zwingend einzuhalten, dafür gebe es zahlreiche Desinfektionsmöglichkeiten für die Besucher an allen Geschäften, verweist Nico Fleischmann auf die herrschenden Regeln.