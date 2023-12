Rückschau und Ausblick: 2024 steht ein Jubiläum an

Naumburg. - Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Kreismusikschule Burgenlandkreis, während dem es Schulleiter Raimo Gaartz am Herzen lag, in und unter den drei Schulstandorten – Naumburg, Weißenfeld und Zeitz – sowie den 25 Stützpunkten und Außenstellen ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen zu lassen – ein ehrgeiziges Unterfangen, unterrichten immerhin insgesamt 53 Musikschullehrer rund 1.5000 Schüler. Die Palette reicht von Gesang und Instrumentenspiel bis hin zum Tanz. Nach den Corona-Jahren habe sich die Anzahl der Schüler stabilisiert. „Wir verzeichnen sogar Zuwächse in den Fächern Gesang und Trompete“, sagt Gaartz.