Mit dem früheren HCB-Talent Julius Drachau und Burgenland-Neuzugang Justin Döbler begegnen sich am Samstag im Drittliga-Match in Hohenmölsen zwei Akteure mit SCM-Hintergrund.

Julius Drachau (2.v.r.), hier im Drittligaspiel gegen Empor Rostock, begann seine Handball-Karriere einst in Naumburg beim HCB. Mit den Youngsters des SC Magdeburg kehrt er nun in seine frühere Heimat zurück.

Hohenmölsen. - HC Burgenland gegen SC Magdeburg! Das klingt nach großer weiter Handball-Welt. Zwar ist es „nur“ das U-23-Team des amtierenden Champions-League-Siegers, das am Samstagabend ab 19 Uhr in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen den gastgebenden Drittliga-Aufsteiger fordern wird, aber für viele Burgenländer ist es das Spiel des Jahres. Zumal dem Außenseiter in der Hinrundenpartie Mitte Oktober in der legendären Gieselerhalle ein überraschender Coup, ein 29:28-Sieg, gelungen war.