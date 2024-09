Neue Ausstellung in Galerie im Schlösschen Rückkehr mit Rückblick - Künstler Michael Emig gibt in Naumburg Einblicke in sein breites Schaffen

In der Naumburger Galerie im Schlösschen eröffnet eine Ausstellung des Künstlers Michael Emig. Der gebürtige Leipziger wuchs in Naumburg auf. Wie die Schau in die Domstadt gekommen ist.