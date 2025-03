Gastronomie im Steinweg in Naumburg Rückkehr mit Lavendelblüte: Welche exklusiven Köstlichkeiten es in neuem Café am Dom geben soll

Nach einer Lehre und zahlreichen Stationen in der Sterne-Gastronomie bei Johann Lafer & Co. eröffnet Annalena Jänicke jetzt eigenes Café nahe des Naumburger Doms. Was die junge Frau aus Zeuchfeld dort anbieten will.