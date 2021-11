RSK-Kickerin feiert doppelten Triumph

Juliane Gorn setzt sich in der Einzel- und zusammen mit ihrer Mutter Kathrin auch in der Teamwertung durch.

Gleich dreimal Tabellenführerin ist die Freyburger Juliane Gorn zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung: im regionalen Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ sowohl in der Einzel- als auch (zusammen mit ihrer Mutter Kathrin aus Memleben alias „Frauenpower“) in der Teamwertung und auch mit dem Team des FC RSK Freyburg in der Regionalklasse, Staffel 4. Da die Fußball-Saison 2021/22 vom Landesverband vorzeitig in die Winterpause geschickt wurde, endet auch das Hinrunden-Tippspiel unserer Zeitung etwas früher als geplant.

Doch nach 14 absolvierten Runden kann man vollauf von einem fairen Wettbewerb mit einer verdienten Siegerin sprechen. Denn Juliane Gorn lag nach nicht weniger als neun der 14 ausgespielten Runden an der Spitze der Gesamteinzelwertung, obwohl ihr in dieser Saison noch kein Wochensieg gelang. Nun darf sich die RSK-Kickerin auf den Hauptpreis, einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg, freuen. Und das als Team erfolgreiche Mutter-Tochter-Duo Gorn, das die Mannschaftswertung bereits seit der sechsten Runde anführt, erhält einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Die RSK-Fußballerin ist 23 Jahre alt, arbeitet als Erzieherin in der Naumburger Kita „Regenbogen“ und liegt in der Torjägerliste der hiesigen Regionalklasse-Staffel mit 16 Treffern aktuell knapp hinter ihrer Teamkollegin Paula Lehwald sowie Natalie Kühn (Kötzschau/Zöschen, je 17).

Hinrunden-Endstand, Gesamteinzelwertung:

1. Juliane Gorn (Freyburg) 129

2. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 127

3. Martin Rothe (Roßbach) 124

3. Paul Riebel (Löbitz) 124

3. Stefan Bärhold (Lossa) 124

6. Matthias Frank (Gleina) 123

7. Axel Böttger (Wetzendorf) 121

8. Hardy Lustig (Weischütz) 120

8. Stefanie Paloch (Laucha) 120

10. Pascal Heinemann (Naumburg) 119

10. Chris Kowsky (Karsdorf) 119

10. Florian Frenzel (Wangen) 119

10. Thomas Stichling (Burgscheidungen) 119

10. Stephan Lifzik (Mertendorf) 119

Hinrunden-Endstand, Gesamtteamwertung:

1. Frauenpower 122,00

2. TeamSchwabe 113,50

3. Biber-Team 112,00

4. 1-FC-1924-Nebra 107,80

5. FC-Bollwerk 107,67

5. WG-Kumpelzz 107,67

7. Popeye 107,00

8. Mann 106,50

8. MLS1947 106,50

10. Nappinsker 106,00