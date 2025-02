Blick in die Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg, die 2023 eröffnet wurde und nun mit renommierten Branchenpreisen ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen investierte rund 14 Millionen Euro.

Freyburg/cm - Die Erlebniswelt der Rotkäppchen-Sektkellerei hat zuletzt gleich zwei bedeutende Branchen-Preise einheimsen können. In Frankfurt/Main wurde dem hiesigen Traditionsunternehmen der German Design Award in der Kategorie „Excellent Architecture“ verliehen. Zudem ging der BrandEx Award in Bronze, vergeben auf der BOE Düsseldorf in der Kategorie „Best Brand Architecture“, nach Freyburg.

Der German Design Award fokussiert sich auf Design im Allgemeinen, einschließlich Architektur, Produkt- und Kommunikationsdesign. Der BrandEx Award ist auf Live-Kommunikation und Markeninszenierung ausgerichtet und würdigt Markenauftritte, speziell in der Event- und Erlebnisbranche.

„Ich bin unglaublich stolz und freue mich sehr für mein Team, unsere kreativen Partner und besonders für die Weinanbauregion Saale-Unstrut. Diese Auszeichnungen sind nicht nur ein bedeutender Meilenstein für uns, sondern sie stellen auch ein starkes Signal für die Region dar. Sie heben uns auf die Landkarte erstklassiger touristischer Highlights in Deutschland und zeigen, wie die Rotkäppchen-Erlebniswelt zu einem einzigartigen Anlaufpunkt für Besucherinnen und Besucher geworden ist. Es ist eine Anerkennung für die Leidenschaft, das Engagement und die Vision, die in diesem Projekt stecken“, so Kati Fritzsche, Leiterin der Rotkäppchen-Erlebniswelt.

Eröffnet im Mai 2023, verbindet die Erlebniswelt eine interaktive Ausstellung auf zwei Etagen im historischen Kellergewölbe mit einem neu errichteten Pavillon, der eine Bar und einen Shop enthält. Die Rotkäppchen-Mumm-Sektkellereien investierten in die Erlebniswelt, die das Gütesiegel „Barrierefreiheit geprüft“ besitzt, rund 14 Millionen Euro. Der nächste große Höhepunkt im Programm bildet der Deutsche Sekttag am 10. Mai.