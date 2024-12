Erlebniswelt von Rotkäppchen Traum aus tausend Perlen zieht 70.000 Gäste - Welche Top-Acts 2025 nach Freyburg kommen

Die Rotkäppchen-Sektkellerei begrüßt in ihrer neuen Erlebniswelt in diesem Jahr mehr als 70.000 Besucher. Großteil kommt für Ausstellung, Pavillon und Shop nach Freyburg. Welche Stars in 2025 erwartet werden und welche Tradition es nicht mehr gibt.