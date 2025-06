Der Grafikdesigner Ad van der Kowe in seinem Haus mit dem zweiten Band seines Projekts „1.000 Fassaden“ anlässlich des kommenden Stadtjubiläums. Am Freitag wird eine weitere Ausstellung in der Kunsthalle eröffnet.

Naumburg - Es stand auf Messers Schneide. Ein Leben, ein Buch und weit mehr. „Auch das Projekt ist gerettet“, sagt Ad van der Kouwe verschmitzt im Garten seines Hauses sitzend. An seinem rechten Bein trägt er eine Orthese. Die Krücken sind in Reichweite. Auf dem Tisch liegt der zweite Band seines Mammutprojekts. Bis 2028 will er 1.000 Naumburger Fassaden in Bildern festhalten.