Ausstellungen zum Stadtjubiläum 2028 wird Naumburg 1.000 Jahre alt - Grund genug für Ad van der Kouwe, 1.000 Häuser zu porträtieren

Bis 2028, dem Jahr des Naumburger Stadtjubiläums, fertigt Ad van der Kouwe Grafiken von Fassaden an, die in vier kleinen und einer großen Schau präsentiert werden. Der Auftakt in der Kunsthalle von Ritchie Ridiger im Steinweg naht.