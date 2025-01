Bad Kösen/hob/hbo - Am Donnerstagmittag kam es gegen 12.50 Uhr auf der B87 zwischen Bad Kösen und Hassenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Mann verletzt wurde. Er war mit seinem Opel Astra aus laut Polizei bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen, „rasierte“ mehrere Verkehrsleiteinrichtungen und fuhr gegen einen Baum. Auf der Seite liegend kam das Auto auf der Bundesstraße zum Stillstand.

Ersthelfer bargen den Senior aus dem Auto, der Rettungsdienst und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kösen übernahmen die weitere Betreuung. Die Feuerwehrkräfte sicherten zudem das Fahrzeug und zerschnitten die Teile des umgefallenen Baumes.

Der Fahrer wurde schwer verletzt, am Auto entstand Totalschaden. (Foto: Behrens)

Auf der B87 kam es nach dem Unfall zu einer Vollsperrung. Nach knapp einer Stunde konnte der Verkehr wenigstens wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Zu zwei weiteren Verkehrsunfällen kam es am Donnerstagnachmittag nahe Freyburg und Wethau. In beiden Fällen blieben die Beteiligten zum Glück unverletzt. In der Lauchaer Straße zwischen Freyburg und Balgstädt kam um 16.48 Uhr ein Fahrer mit seinem Transporter von der B176 ab. Dafür habe es eine medizinische Ursache gegeben, so die Polizei.

Auf der B 180 zwischen Naumburg und Wethau verunfallten um 14.16 Uhr zwei Autos. Auch hier wurde laut Polizei niemand verletzt. Ein Abschleppdienst musste kommen.